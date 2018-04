Paus geeft fouten toe in misbruikzaak Chili

Paus Franciscus geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt in de nasleep van een misbruikzaak in Chili. Dat doet hij in een brief aan alle bisschoppen van Chili. Die worden door de paus opgeroepen voor een spoedvergadering over het misbruikschandaal.

De paus nam het begin dit jaar op voor een Chileense bisschop die seksueel misbruik door een priester zou hebben verhuld. Volgens slachtoffers wist de bisschop van het misbruik, maar zweeg hij daarover.

De kerkvorst nam het niet alleen op voor bisschop Juan Barros; hij zei ook dat alle slachtoffers die de bisschop medeplichtigheid verweten, zich schuldig maakten aan laster.

Protesten

De kwestie leidde tot ophef in Chili. Veel mensen gingen de straat op om te protesteren tegen het bezoek van paus Franciscus aan hun land, half januari. Ze voelden zich verraden door de kerk.

De paus besloot een paar weken later de misbruikzaak te laten onderzoeken. Hij stuurde een Maltese bisschop naar Chili. Charles Scicluna speelde een belangrijke rol in het vervolgen van een Mexicaanse priester die zich ook schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik.