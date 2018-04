Honkbalknuppels tegen schietpartijen op scholen VS

De 500 leraren van het Millcreek School District in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben sinds kort de beschikking over een honkbalknuppel. Die kunnen ze gebruiken als een schietpartij op school dreigt of gaande is.

De directeur erkent dat het vooral een symbolische actie is, maar zegt dat de knuppels ook als "laatste redmiddel" kunnen worden gebruikt. "We leven helaas in een tijd waarin we de honkbalknuppels mogelijk moeten gebruiken om onszelf en onze kinderen te beschermen", aldus de directeur. De knuppels moeten er komen voor "elke onderwijzer in elke klas".

De leraren van Millcreek School hebben inmiddels een dag training achter de rug. Ze hebben geleerd hoe ze de honkbalknuppel kunnen gebruiken. Voor de knuppels, met een lengte van ruim 40 centimeter, betaalde het schooldistrict omgerekend 1450 euro.

Discussie

Aanleiding voor de aanschaf is de schietpartij op een school in Parkland in Florida in februari, waarbij een oud-leerling zeventien mensen doodschoot. Die deed de discussie oplaaien over wapenbezit in Amerika.

Het schooldistrict heeft naar aanleiding van deze schietpartij ook een plan opgesteld hoe moet worden gereageerd in het geval van een schietpartij. Dat kreeg de naam Trojan, wat staat voor Threatassessment, Run, Obstruct and barricade, Join Forces, Attack and Never give up, ofwel: dreiging inschatten, vluchten en barricaderen, de krachten bundelen, aanvallen en niet opgeven.

Volgens een onderzoek onder de leraren in het district geeft 70 procent de voorkeur aan een vuurwapen om zich te verdedigen, als dat van de wet zou mogen. Maar volgens de directeur zijn er geen duidelijke plannen in die richting.