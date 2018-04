Saudi-Arabië onderschept raketten uit Jemen, explosies bij Riyad

Saudi-Arabië heeft raketten van de Jemenitische Houthi-rebellen onderschept. De eerste werd door de Saudische luchtafweer neergehaald bij de hoofdstad Riyad, waar drie explosies te horen waren.

Later werden nog twee raketten onderschept in de steden Jizan en Najran, melden staatsmedia. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade.

Aanval

Het was de vierde aanval van Houthi-rebellen in een paar maanden tijd. Saudi-Arabië bestrijdt met een coalitie van soennitische bondgenoten de rebellen en voert al drie jaar zware bombardementen uit op Houthi-doelen in Jemen.

De Houthi's hebben de internationaal erkende Jemenitische regering van president Hadi verjaagd en houden grote delen van het land bezet.