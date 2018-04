Airbus wil slaapcabines in vrachtruim van vliegtuigen

Meevliegen in het laadruim van een groot passagiersvliegtuig? Misschien kan het vanaf 2020, en dan is het nog comfortabel ook. Airbus ontwikkelt speciale slaapcabines voor in het vrachtruim van grote toestellen. Lange vluchten moeten zo aangenamer worden.

De cabines worden als eerste ontwikkeld voor de A330, een toestel waar onder meer de KLM mee vliegt. Ze krijgen hetzelfde formaat als de boxen die worden gebruikt voor luchtvracht. Vliegtuigen hoeven dus niet te worden omgebouwd en vervoerders kunnen zelf kiezen hoe ze hun laadruim willen indelen.

Behalve over slaapcabines denken Airbus en toeleverancier Zodiac ook na over speelcabines en vergaderruimtes. Airbus zegt dat de eerste ontwerpen zeer positief zijn ontvangen en dat vliegmaatschappijen zich er in de toekomst mee kunnen onderscheiden.