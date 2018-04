Afgelopen maart werd Renske 18 jaar. "Dan verklaren ze je vogelvrij", zegt Petra. "Mijn kind stond buiten, volledig verminkt." Voorlopig heeft ze haar dochter thuis, in afwachting van een nieuwe behandeling. Maar het uitzicht is somber. "Niemand wil z'n vingers branden aan een kind dat zo in de vernieling ligt. Instellingen zijn bang voor de krantenkoppen als het kind doodgaat."

Inmiddels is de moed Petra in de schoenen gezakt. "Ze is er veel beschadigder uitgekomen dan ze er ooit in is gegaan. Mijn kind heeft 500.000 euro gekost en we zijn geen stap verder, omdat er nergens plek is. Ik heb nog steeds geen gezond kind terug."

Petra heeft het inmiddels hogerop gezocht. Zo heeft ze aangifte gedaan van geweld in de jeugdzorg. "We leven in Nederland, hoe is dit mogelijk?", zegt ze moedeloos. "Het gevaar van dit soort 'grappen' is dat er mensen aan doodgaan. Niemand realiseert zich dat. Als er geen hulp komt voor mijn kind, dan is het wachten op: lukt de suïcidepoging ja of nee. En daar heb ik nu zes keer voor gestaan."