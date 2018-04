Topman Duitse Tengelmann-concern vermist in Zwitserland

De kans dat Haub nog leeft is klein. Toch wordt er nog volop gezocht, in slechte weersomstandigheden. Daar doen zo'n vijftig reddingswerkers aan mee. Ook worden helikopters met warmtebeeldcamera's ingezet.

De 58-jarige zakenman is een van de rijkste mensen van Duitsland. Een Duits zakenblad schat het vermogen van zijn familie op 4,2 miljard euro. Tengelmann is onder meer eigenaar van een textiel-discounter en een bouwmarkt en heeft ook belangen in het internetwarenhuis Zalando.