'Huidkleurig' ondergoed hoeft niet alleen beige te zijn

Deul was niet de enige die zich stoorde aan huidkleurig ondergoed in één tint: in december startte blogger Rowan Blijd de actie 'Bennie Beige'. In een YouTube-video daagde ze winkelende, gekleurde vrouwen in het centrum van Almere uit om ondergoed in hun eigen huidskleur te vinden. De vrouwen keerden allemaal onverrichter zake terug. "De winkelmedewerker gaf me wel een tip: je kan het verven", zei een van de vrouwen.

Blijd vindt de nieuwe collectie van Asos een stap in de goede richting. "Het is zo'n grote naam, zo'n grote speler op de markt. Ik hoop dat andere ondernemers en winkels nu ook de hete adem in hun nek zullen voelen."

Met de Bennie Beige-campagne moedigde Blijd grote modeketens als H&M en Zara aan om gevarieerdere lingerie te verkopen voor vrouwen met verschillende huidskleuren. De ketens reageerden positief, maar soms kreeg ze een standaard antwoord. "H&M zei dat ze mijn mailtje zouden doorzetten naar het hoofdkantoor, maar verder heb ik er nooit meer iets van gehoord", zegt ze.