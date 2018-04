Paul Ryan stopt als voorzitter Huis van Afgevaardigden VS

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zal zich in november niet opnieuw verkiesbaar stellen voor de verkiezingen voor het Congres. Dat heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt.

"Na bijna twintig jaar in het Huis van Afgevaardigden is Ryan trots op alles wat hij heeft bereikt", zegt zijn woordvoerder. "Hij is klaar om zich te wijden aan zijn taken als vader en echtgenoot."

Trump

Ryan is sinds oktober 2015 voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en fractieleider van de Republikeinse Partij. In januari 2017 werd hij met een ruime meerderheid herkozen.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen lag Ryan regelmatig overhoop met kandidaat Trump en noemde hem een "erg zwakke en ineffectieve leider". Later vergeleek Ryan hem met "goede wijn", die tijd nodig heeft om te rijpen.

Lastiger

Het vertrek van Ryan maakt het behoud van een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden nog lastiger. Al meer dan dertig Republikeinen hebben gezegd dat ze zich niet herkiesbaar stellen in november.

De Democraten hebben bij die verkiezingen 24 nieuwe zetels nodig om om de meerderheid terug te krijgen in het Huis van Afgevaardigden. Sinds 2011 hebben de Republikeinen daar de meerderheid.