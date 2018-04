Servische nationalist krijgt 10 jaar cel, na eerdere vrijspraak

De Servische ultranationalist Vojislav Seselj is in hoger beroep tot tien jaar cel veroordeeld door het VN-oorlogstribunaal MICT in Den Haag. Hij krijgt de straf voor het verspreiden van haatpropaganda en het aanzetten tot deportatie en vervolging van niet-Serviërs, begin jaren 90, tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië.

De rechters rekenden Seselj in het bijzonder een speech aan, die hij op 6 mei 1992 hield in het Servische dorp Hrtkovci. Daarin riep hij toehoorders op om alle moslims, Kroaten en andere niet-Serviërs weg te jagen.

Seselj zat al ruim elf jaar vast in aanloop naar zijn eerste rechtszaak en hoeft dus niet opnieuw de cel in. In 2014 mocht hij vanwege zijn slechte gezondheid (hij had darmkanker) terug naar Servië.

Groot-Servië

Een lagere rechter sprak hem in 2016 vrij, onder meer omdat de Groot-Servische gedachte een politiek idee is en geen misdaad. Groot-Servië is de gedachte dat alle Serviërs ooit in één Servische staat wonen en niet verspreid over andere landen in de regio.

De aanklager eiste destijds 28 jaar gevangenisstraf wegens onder meer moord, foltering en vervolging van Kroaten, Bosnische moslims en andere niet-Servische bevolkingsgroepen.

Seselj is tegenwoordig parlementslid voor de Servische Radicale Partij, waarvan hij in 1991 mede-oprichter was. In de Balkanoorlog richtte hij een paramilitaire eenheid op, die in zwarte kleren vocht tegen moslims en Kroaten.

Het VN-oorlogstribunaal MICT is de opvolger van het Joegoslaviëtribunaal, dat eind vorig jaar is ontbonden. Volgens Amnesty International is de veroordeling in hoger beroep een overwinning voor de duizenden slachtoffers van het conflict in voormalig Joegoslavië.