CDA'er in Leende krijgt jaar cel om grootste drugslab ooit

De penningmeester van het CDA in Leende moet een jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Hij is volgens de rechtbank betrokken bij grootschalige drugsproductie in een schuur op zijn erf.

In februari vorig jaar zocht de politie op zijn terrein naar een hennepkwekerij. Die werd ook gevonden, maar daarnaast ook de grootste drugsfabriek die ooit in Nederland is ontdekt. Er kon voor tien miljoen euro per dag aan drugs gemaakt worden.

De man heeft altijd gezegd dat hij niets wist van het lab, maar de rechter gelooft hem niet, schrijft Omroep Brabant.

De verdachte Wim van der P. werd samen met zijn vrouw en zoon opgepakt. Zij werden al snel weer vrijgelaten. Het terrein werd door de burgemeester een half jaar gesloten, inclusief het woonhuis van de familie.