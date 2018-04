Australische media: China wil militaire basis op Vanuatu

De Australische minister-president Turnbull sprak dan ook direct zijn zorgen uit, niet veel later gevolgd door zijn Nieuw-Zeelandse collega.

Miljardeninvestering

Met hulp van giften en leningen heeft China haar invloed in de Grote Oceaan fors uitgebreid. In totaal werd de afgelopen jaren al 2,2 miljard Amerikaanse dollar verstrekt. Het geld wordt vaak gebruikt voor de aanleg van infrastructuur.

Vanuatu ontving daarvan 243 miljoen dollar. Het meest in het oog springende project was de aanleg van een kade voor cruiseschepen. Ook verrees er een nieuw congrescentrum, een sportstadion, kwamen er nieuwe kantoren voor de minister-president en kreeg de overheid een nieuw IT-systeem. Afgelopen week nog besloot China een nieuwe ambtswoning te bouwen voor de president.

Geschat wordt dat Chinese leningen de helft uitmaken van de totale buitenlandse schuld van Vanuatu. Daarmee is het land gevoelig voor druk uit China, zeker als het niet lukt om die leningen terug te betalen.

Zo is Vanuatu een van de weinige landen die China steunen in het conflict om de Spratly eilanden. De afgelopen jaren bouwde China militaire installaties op de eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. Dat leidde tot internationale verontwaardiging, maar Vanuatu sprak op verzoek van China juist zijn steun uit voor de acties.

'Vreedzame bedoelingen'

China benadrukt dat het vreedzame bedoelingen heeft. Zo stuurt het binnenkort een ziekenhuisschip naar Vanuatu met apparatuur aan boord die in het land zelf niet voorhanden is. De interesse in Vanuatu is volgens China gebaseerd op handel- en visserijrechten, maar critici vrezen dat de Chinezen geleidelijk hun invloed zullen opvoeren.

Zo is de nieuwe kade niet alleen geschikt voor het ziekenhuisschip of voor cruiseschepen, maar later misschien ook voor oorlogsschepen. Die kade ligt vlak naast een internationaal vliegveld, dat met hulp van China wordt opgeknapt.