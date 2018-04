Grapperhaus haalt zwangere jihadbruid niet terug

Een Nederlandse vrouw die vastzit in een kamp in Syrië kan volgens minister Grapperhaus niet naar Nederland worden gehaald. De minister van Justitie en Veiligheid zei in de Tweede Kamer dat dat onder meer om veiligheidsredenen niet mogelijk is.

De rechtbank in Rotterdam bepaalde onlangs dat de zwangere vrouw gevangen moet worden genomen, zodat ze haar rechtszaak in Nederland kan bijwonen. Ze wordt verdacht van deelname aan terreurgroepering IS.

Situatie onveilig

Het OM moest het bevel tot gevangenneming onder de aandacht van de minister brengen en die moest al het nodige doen om de uitlevering van de vrouw mogelijk te maken. De vrouw wil zelf graag terug naar Nederland. Ze zit nu in een vluchtelingenkamp in Ain Issa, dat onder gezag staat van de Koerdische lokale autoriteiten.

Grapperhaus zei dat er gesprekken in de regio zijn geweest om te kijken of de vrouw inderdaad naar Nederland kan komen. Maar die gesprekken hebben niet tot resultaat geleid. De minister benadrukte dat de situatie in het noorden van Syrië nog steeds onveilig is en dat Nederland geen mensen uit onveilig gebied haalt. "Wij gaan niet het onveilige gebied in. Punt.", voegde hij eraan toe.

Volgens de minister kunnen Syriëgangers alleen terugkeren als ze zich zelf melden bij een consulaat in de regio.