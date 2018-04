'We spoelen dagelijks een hoop informatie door de wc'

Het is vandaag nationale poepdag. In het leven geroepen door de Maag Lever Darm Stichting om de relatie tussen je gezondheid en je ontlasting nog maar eens te benadrukken. "Eigenlijk spoelen we dagelijks een schat aan informatie door het toilet", zegt Bernique Tool op de site van zijn stichting. "Want we leren heel veel van onderzoek naar de bacteriesamenstelling van ontlasting. Daarmee kunnen we mogelijk in de toekomst sneller diagnoses stellen of zelfs medicatie ontwikkelen."

Ed Kuijper, microbioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum, sluit zich aan bij de woorden van Tool. Want extra aandacht voor het onderwerp kan geen kwaad. "Ik denk namelijk dat de meeste mensen voor het eerst gaan horen dat de kwaliteit van je ontlasting een beetje weerspiegelt hoe gezond je bent en andersom", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Kuijper is oprichter van de eerste poepdonorbank van Europa, nu twee jaar geleden. De fecesbank werd geopend om mensen te helpen die last hebben van een infectie in hun darmen. "Die patiënten krijgen elke vier, vijf weken een periode van ernstige diarree en daar is nog steeds geen goed medicijn voor."

Moeilijk proces

Sinds de opening hebben zich zo'n 500 mensen aangemeld als donor. Maar daar zijn nog maar tien van over. "Want donor worden, is een heel moeilijk proces", zegt hij.

Maar, zo legt Kuijper uit: de voorwaarden voor een goede poepdonor zijn heel streng. "Ze moeten bijvoorbeeld jonger zijn dan 50 jaar, niet te zwaar zijn, in de buurt van Leiden wonen en ze mogen niet te vaak naar het buitenland reizen, omdat daar de kans op bacteriën hoog is." Daarnaast mogen er in de familie niet te veel ziektes voorkomen.

Poeptransplantatie

Door die eisen valt de helft al af, zei de microbioloog. "Daarna gaan we in de ontlasting zelf kijken. Dan valt nog eens de helft af, omdat we niet tevreden zijn over de kwaliteit."

Want de poep van de gezonde mensen wordt eerst heel uitvoerig onderzocht op de aanwezigheid van allerlei ziektes. "We weten dus zeker dat die mensen gezond zijn en dat hun ontlasting ook goed is", zei Kuijper. "De ontlasting wordt dan afgenomen en bewaard in een grote diepvries. En dan na een maand of twee, als we nog steeds weten dat de donor goed en gezond is, wordt de ontlasting vrijgegeven voor de behandeling."