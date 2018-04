Algerije meldt 100 doden na crash militair vliegtuig

In Algerije zijn zeker 100 doden gevallen toen een militair vliegtuig in de buurt van de hoofdstad Algiers neerstortte, meldt de Algerijnse staatsradio.

Het vliegtuig was kort daarvoor opgestegen van het vliegveld Boufarik, dat op 30 kilometer van Algiers ligt. Boufarik ligt in het noorden van het land, bij de Middellandse Zee.

Over het precieze aantal inzittenden van het toestel, een Iljoesjin-76 van Russische makelij, bestaat onduidelijkheid. De eerste berichten spraken van ruim honderd mensen aan boord, later werd gemeld dat er 200 inzittenden waren.

Het vliegtuig was op weg naar Bechar in het zuidwesten van het land. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het Algerijnse ministerie van Defensie meldt geen dodental en houdt het bij een condoleance voor de nabestaanden.