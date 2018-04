Rusland waarschuwt VS: raketten worden neergehaald

Als de Verenigde Staten raketten afvuren op doelen in Syrië worden ze neergehaald en de lanceerinstallaties onder vuur genomen, heeft de Russische ambassadeur in Libanon, Aleksandr Zasypkin, verklaard. De ambassadeur zei te spreken namens de Russische president Poetin en de stafchef van het leger. Hij suggereert daarmee dat Rusland ook vliegdekschepen kan aanvallen.

Gisteren waarschuwde de Russische VN-ambassadeur Washington ook al om geen militaire represaillemaatregelen te nemen in reactie op de berichten over een aanval met gifgas in het Syrische Douma. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Assad.

President Trump zei eerder dat Syrië kan rekenen op een "krachtige reactie", en stelde gisteren een bezoek aan Zuid-Amerika uit om de voorbereidingen voor een militaire aanval te coördineren. De VS werkt daarbij samen met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Franse president Macron noemde productiecentra en opslagplaatsen van chemische wapens als mogelijke doelen van raketaanvallen.

Chemische wapens

De drie landen zijn ervan overtuigd dat het Syrische leger afgelopen zaterdag een chemisch wapen heeft ingezet om rebellen te verjagen uit Douma. Daarbij zouden zeker zestig mensen zijn omgekomen.

Ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stond Rusland en de VS gisteren lijnrecht tegenover elkaar. Rusland torpedeerde een voorstel van de VS en westelijke landen om de aanval in Douma te onderzoeken en erachter te komen wie verantwoordelijk is voor de vermoedelijke gifgasaanval. De VS stemde vervolgens tegen een Russisch voorstel dat minder ver ging.