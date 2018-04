Een jongen van 5 jaar is omgekomen bij een brand in een woonwagen in Arnhem. Dat zegt de Veiligheidsregio Gelderland tegen Omroep Gelderland.

De uitslaande brand ontstond even na 08.00 uur. Andere woonwagens in de buurt zijn ontruimd. De familie van het slachtoffer is opgevangen en door ambulancepersoneel onderzocht.