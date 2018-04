'Fabrikant Nederlandse medicijnen gaat roekeloos om met mens en milieu'

Medicijnfabrikant Aurobindo buit zijn werknemers in India uit. Dat zeggen arbeidsdeskundigen in tv-programma Zembla dat vanavond wordt uitgezonden. Aurobindo is een van de grootste fabrikanten van medicijnen op de Nederlandse markt.

Het laat zijn middelen goedkoop maken in India en daar betaalt de lokale bevolking de prijs voor, stelt Zembla. Werknemers zouden te weinig betaald krijgen en geen beschermende kleding dragen. Ook zou Aurobindo chemisch afval illegaal hebben gedumpt.

Geschoolde werknemers krijgen volgens Zembla minder dan het minimumloon. Ze zouden het moeten doen met een salaris van zo'n 150 tot 250 euro per maand. Technisch personeel zou 110 euro per maand krijgen. Met een vast contract zouden de arbeiders bijna het dubbele verdienen, maar dat krijgen ze van Aurobindo niet.