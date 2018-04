Ontslagen om gesnuffel in medisch dossiers

Het Rijnstate Ziekenhuis in Gelderland heeft in de afgelopen tien jaar twee keer medewerkers ontslagen die in een medisch dossier snuffelden waarmee ze niet te maken hadden. Bij alle Gelderse ziekenhuizen zijn waarschuwingen uitgedeeld, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

De omroep maakte een rondgang nadat bekend was geworden dat het medisch dossier van realityster Barbie door tientallen medewerkers van het Haga Ziekenhuis is bekeken.

Het Rijnstate Ziekenhuis heeft vestigingen in Arnhem, Velp en Zevenaar. De ontslagen medewerkers keken uit persoonlijke overwegingen in het dossier van iemand die ze kenden. Meer wil het ziekenhuis er niet over kwijt.

"Mensen die de regels niet volgen, krijgen de kans om uit te leggen waarom ze in het dossier hebben gekeken", legt de woordvoerder van het ziekenhuis uit. "Kunnen ze dat niet voldoende uitleggen dan volgt dus ontslag. Daarmee laten we ook aan andere medewerkers zien: dit tolereren we niet."

Electronisch dossier

Bijna alle ziekenhuizen werken met een Elektronisch Patiënten Dossier. Zorgverleners mogen alleen kijken in dossiers van hun eigen patiënten. Er wordt automatisch geregistreerd wie er in een dossier kijkt. De meeste ziekenhuizen doen steekproeven om te controleren of er niet ongeoorloofd in de dossiers wordt gekeken.

Een woordvoerder van het RadboudUMC in Nijmegen zegt dat ook onderzoek wordt gedaan als een patiënt daarom vraagt, of als het ziekenhuis denkt dat het risico op privacyschending groter is dan normaal.

BN'ers

Bekende Nederlanders worden meestal hetzelfde behandeld als iedereen, maar er zijn uitzonderingen. Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk kent een vipstatus. Bekende mensen worden dan opgenomen onder een valse naam.

"Zo hebben we een dakloze Belg gehad die een zekere bekendheid had. Het kwam naar buiten dat hij bij ons zat, maar zijn identiteit bleef geheim. Die kwam pas naar buiten toen hij naar een zorginstelling in Amsterdam ging." Toen werd bekend dat het ging om een bekende Vlaming die mee had gedaan aan het SBS-programma De nieuwe Uri Geller?.

Bij Radboud Universiteit UMC in Nijmegen en Gelre ziekenhuizen Zutphen kunnen BN'ers wel een vertrouwelijke status krijgen waarbij hun profiel extra afgeschermd is. Bij De Gelderse Vallei in Ede hebben ze een zogenoemd schuilnaamprotocol. Daarbij wordt iemand onder een schuilnaam opgenomen. "Maar dat gebeurt alleen als er zeer dwingende redenen voor zijn", zegt een woordvoerder. "Bijvoorbeeld als iemand bedreigd wordt, of is mishandeld. Alleen een BN-status is voor ons geen reden, want privacy moet voor iedereen gegarandeerd zijn."