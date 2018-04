Giftige cocktail eist al meer dan 100 levens in Indonesië

In Indonesië is het dodental als gevolg van het drinken van giftige alcoholische drank opgelopen tot boven de 100. Vooral in de hoofdstad Jakarta en in het westen van Java zijn de laatste dagen veel mensen bezweken aan de gevolgen van de illegaal gestookte drank. Maar ook vanuit verder gelegen regio's als Zuid-Kalimantan en West-Papoea komen meldingen van slachtoffers van de giftige alcohol, die in Indonesië 'oplosan' wordt genoemd.

De gifdrank, die doorgaans verkocht wordt in gebruikte mineraalwaterflessen, bestaat volgens ooggetuigen uit pure alcohol, hoestdrank en een muggenbestrijdingsmiddel. Door de inname worden vitale organen ernstig aangetast.

Het hoofd van de Indonesische politie heeft alle politiecommandanten opgedragen per direct de producenten van de illegale alcohol en de handelaren keihard aan te pakken.

Maar het illegaal stoken en verkopen van alcohol laat zich lastig bestrijden, want het levert veel geld op, sinds de autoriteiten in het overwegend islamitische land in 2015 de verkoop van alcohol aan banden legden. Drank mag sinds die tijd niet meer verkocht worden in supermarkten en informele winkeltjes. Ook wordt er een hoge accijns op geheven.