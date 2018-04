Wekdienst 11/4: Lubach van Facebook en nationale poepdag

Wat heb je gemist?

Facebook-topman Mark Zuckerberg is in de Amerikaanse Senaat ruim vier uur ondervraagd over het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Hij kwam de zitting redelijk ongeschonden door. Zuckerberg begon met excuses voor het schandaal. De topman antwoordde later dat hij niet weet of er andere gevallen zijn waarbij bedrijven zonder toestemming data van gebruikers hebben verzameld.