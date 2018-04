Twintig doden bij uitbraakpoging Braziliaanse gevangenis

Bij een uitbraakpoging uit een gevangenis in het noorden van Brazilië zijn twintig mensen om het leven gekomen. Vier personen raakten gewond. Het is nog onduidelijk of er gevangenen zijn ontsnapt.

Gewapende mannen vielen de Santa Izabel-gevangenis in deelstaat Pará aan om gevangenen te bevrijden. In een vuurgevecht met de politie kwamen negentien gevangen en hun 'bevrijders' om. Ook een gevangenisbewaker kwam om het leven.

De groep gewapende mannen probeerde met een explosief de muren van de gevangenis op te blazen. Vervolgens ontstond een vuurgevecht tussen aan de ene kant bewakers en politieagenten, en aan de andere kant gewapende gevangenen en hun bevrijders. Volgens een rechercheur zijn twee geweren, drie pistolen en twee andere vuurwapens in beslag genomen.

Het is algemeen bekend dat de omstandigheden in veel Braziliaanse gevangenissen erbarmelijk zijn. Afgelopen jaar leidden bendeoorlogen in gevangenissen tot zeker 125 doden. In heel Brazilië zitten meer dan 726.000 mensen achter tralies.