Inwoners Tsjaad weer welkom in VS

President Trump heeft het omstreden inreisverbod voor inwoners van Tsjaad opgeheven. Tsjaad was een van de acht landen die waren geconfronteerd met het inreisverbod om zo potentiële terroristen buiten de VS te houden.

Volgens de Amerikaanse regering heeft Tsjaad inmiddels genoeg veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden er veiligheidsaanpassingen gedaan aan de paspoorten van het Afrikaanse land. Ook heeft Tsjaad verbeteringen doorgevoerd als het gaat om het delen van informatie over (vermoedelijke) terroristen.

Nog zeven landen over

Tsjaad stond sinds september op de lijst met landen waarvan de inwoners de VS niet in mogen. Nu Tsjaad van de lijst is, staan er nog zeven landen op: Iran, Libië, Syrië, Jemen, Somalië, Noord-Korea en Venezuela. Voor Venezuela treft het inreisverbod alleen bepaalde regeringsfunctionarissen en hun familieleden.

Op het inreisverbod kwam veel kritiek. Verschillende rechtbanken in de VS oordeelden dat het inreisverbod in strijd was met de grondwet en discriminatie in de hand zou werken.

In december gaf het hooggerechtshof Trump toestemming om uitspraken van lagere rechtbanken voorlopig naast zich neer te leggen.