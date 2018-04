Een (uiteindelijk) ontspannen Zuckerberg kreeg het niet heel lastig

Aan het begin van de zitting oogde Zuckerberg erg gespannen. Daardoor ontstond de indruk dat het hij wel eens lastig zou kunnen krijgen. Dat veranderde gaandeweg.

Zuckerberg kreeg al gauw de vraag die tot nu toe onbeantwoord bleef: zijn er andere gevallen bekend waarbij apps data van gebruikers zonder toestemming hebben verzameld. Zuckerberg, die ongetwijfeld rekening had gehouden met die vraag, kon toch geen concreet antwoord geven. "Mijn team komt daarop terug", zei hij. Een antwoord dat hij die avond vaker zou geven.

Dat terwijl zakenzender CNBC afgelopen zondag melding maakte van het bestaan van CubeYou. Die app zou op dezelfde wijze als 'This Is Your Digital Life' - de app die Cambridge Analytica van de data voorzag - gegevens hebben verzameld. Facebook liet zondag aan CNBC weten CubeYou te schorsen en de zaak te onderzoeken. Zuckerberg zei daar in de Senaat niets over.

Hij betuigde wel spijt over het feit dat Facebook in 2015 besloot dat het niet nodig was om gebruikers in te lichten over de dataverzameling door Cambridge Analytica.

In welk hotel zit u?

Twee van de meest memorabele momenten van de avond, waren twee vragen over wat Zuckerberg zelf zou willen delen. "Wilt u aan ons vertellen in welk hotel verbleef gisteren? En wilt u delen met wie u heeft ge-smst?" "Nee", antwoordde Facebook-topman Mark Zuckerberg tot twee keer toe. Deze vragen waren bedoeld om aan te tonen dat Zuckerberg - net als de gebruikers van Facebook - is gesteld op zijn privacy.

Een andere senator was nog scherper: "De gebruikersovereenkomst van Facebook zuigt." De senator in kwestie adviseerde de topman vervolgens om die thuis te gaan herschrijven.

De hoorzitting ging alle kanten op. Zo waren er vragen over de Russische inmenging op sociale media, zoals is geconstateerd tijdens de verkiezingen in 2016. Zuckerberg benadrukte dat ze daar met het oog op de tussentijdse verkiezingen scherp naar kijken.

Ook werden de problemen in Myanmar besproken, waar op Facebook veel haatzaaiende content wordt verspreid. Hij greep dat moment aan om aan te geven dat hij toekomst ziet in het gebruik van kunstmatige intelligentie: zelflerende computers die misbruik kunnen signaleren, waardoor bijvoorbeeld haatzaaiende content eerder kan worden verwijderd. De topman denkt dat het nog jaren kan duren voordat ze dit probleem onder controle hebben.

Verder werd Zuckerberg gevraagd welke verantwoordelijkheid Facebook draagt. Het is een langlopende discussie of het bedrijf moet worden gezien als een techbedrijf of als een mediabedrijf; voor de laatste categorie gelden strengere regels. Zuckerberg erkende dat zijn platform verantwoordelijk is voor wat er wordt geplaatst, maar dat het alsnog geen mediabedrijf is omdat het zelf niet die content produceert.