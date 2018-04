Niemand wil regeren met Hans Smolders, de grote winnaar in Tilburg

Hans Smolders, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg, gaat niet besturen in de stad. Dat heeft informateur Philip Eijlander dinsdag laten weten. Het lukt de partij Lijst Smolders Tilburg (LST) niet om een coalitie te vormen.

Smolders, die chauffeur was van Pim Fortuyn, zegt tegen Omroep Brabant dat andere partijen afspraken hebben gemaakt en dat hij er daardoor 'niet doorheen' komt. "Het is een zwarte dag voor Tilburg. De gevestigde Haagse partijen zijn bezig om de stad uit elkaar te spelen."

D66

Hij wijst vooral naar D66, met negen zetels de tweede partij in de stad. D66 liet voor de verkiezingen al weten niets te zien in samenwerking met LST.

Nadat de partij van Smolders tien zetels had binnengesleept, werden nog wel enkele gesprekken gevoerd. Maar D66 bleef bij het standpunt dat een coalitie met LST niet haalbaar is.

GroenLinks

Ook een coalitie met GroenLinks, VVD, CDA en PvdA kwam er niet, omdat GroenLinks afhaakte. Die partij vond dat er zonder D66 te weinig uit het eigen programma gerealiseerd kon worden.

Een coalitie zonder D66 en GroenLinks is volgens Smolders geen gezonde basis en daarom besloot hij af te zien van verdere gesprekken. Informateur Eijlander, die door LST was gevraagd de gesprekken te leiden, legt zijn functie neer.

Formeren is elimineren

Het betekent dat drie weken na de verkiezingen nog niet duidelijk is wie het in Tilburg de komende jaren voor het zeggen krijgt.

Toch is er volgens Eijlander wel vooruitgang geboekt. "Formeren en informeren is ook elimineren. In dat opzicht zijn we wel verder gekomen. We weten nu in elk geval welke coalities niet haalbaar zijn."