'Air France-KLM doet samen met Easyjet bod op Alitalia'

Air France-KLM en de Britse prijsvechter Easyjet hebben samen een bod gedaan op de failliete Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat hebben verschillende bronnen gezegd tegen persbureau Bloomberg. Ook investeringsmaatschappij Cerberus zou meedoen met het bod.

Volgens Italiaanse media had Air France-KLM eerder al belangstelling voor Alitalia, toen het Italiaanse bedrijf nog partner van Air France-KLM was in Delta Air Lines. Air France-KLM heeft dat altijd ontkend.

Easyjet zegt in een verklaring "geïnteresseerd te zijn in Alitalia, als onderdeel van een consortium". Wie er nog meer in dat consortium zitten, is vanwege het biedingsproces vertrouwelijk, zegt de maatschappij. Air France-KLM ontkent een bod op Alitalia te hebben gedaan.

Drie biedingen

In totaal zijn drie biedingen binnengekomen bij de bewindvoerders van Alitalia. Een van de biedingen zou van Lufthansa zijn. Wie verantwoordelijk is voor het derde bod is niet bekend.

Alitalia ging vorig jaar failliet. Grootaandeelhouder Etihad Airways trok zich terug nadat het personeel zich tegen een saneringsplan had uitgesproken. Volgens dat plan zou een deel van het personeel worden ontslagen en moest de rest salaris en vakantiedagen inleveren.

De vliegtuigen van de maatschappij vliegen sindsdien op een overbruggingskrediet dat is verstrekt door de Italiaans overheid.