Hongaarse oppositiekrant sluit na overwinning Orbán

De Hongaarse oppositiekrant Magyar Nemzet (de Hongaarse Natie) verschijnt morgen voor het laatst. Ook de website van de krant verdwijnt. Formeel is gebrek aan inkomsten de reden voor de sluiting, maar vermoedelijk heeft de overwinning van premier Orbán bij de parlementsverkiezingen van zondag de doorslag gegeven.

Magyar Nemzet is sinds 2000 eigendom van de zakenman Lajos Simicska, een schoolvriend van Orbán en een voormalige vertrouweling. Datzelfde jaar werd Orbán voor het eerst premier. De band met Orbán legde Simicska geen windeieren. Zijn bouwonderneming kreeg veel opdrachten van de overheid. Met het geld dat hij daarmee verdiende kon de uitgave van de Magyar Nemzet worden gefinancierd.

Ruzie

Maar in 2015 kregen de twee ruzie. Simicska's media, waaronder ook een radiostation, gingen daarna een kritischer koers varen. Zo schreef de krant over corruptie in de kringen rond Orbán. Het bouwbedrijf kreeg bijna geen overheidsopdrachten meer en ook sommige adverteerders haakten af.

De hoop dat er op korte termijn iets verandert, is vervlogen. De positie van Orbán is sinds zondag sterker dan ooit. Zijn conservatieve partij Fidesz haalde 49 procent van de stemmen en krijgt daardoor 133 zetels in het 199 zetels tellende parlement, voldoende om alleen te kunnen regeren en zelfs de grondwet naar zijn hand te zetten.

In shock

De redactie is na het bericht over de sluiting in shock. "Het voelt alsof er een terreuraanslag is geweest", zei de plaatsvervangend hoofdredacteur. Hij hoopt dat zich een koper aandient, desnoods alleen voor de online-versie.

Magyar Nemzet begon in 1938 en is sindsdien onafgebroken verschenen. Na de sluiting van de krant blijft er nog één landelijk verschijnende oppositiekrant over. Ook Simicka's radiostation houdt ermee op.