Ook aardbevingsschade in Emmen en Zuidlaren wordt vergoed

Ook gedupeerden van aardbevingen in de gasvelden van Zuidlaren en Emmen krijgen een volledige vergoeding van hun gemelde schade. Dat hebben de NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toegezegd aan de betrokken bestuurders uit die regio.

Het betekent dat de gedupeerden in Drenthe niet meer afhankelijk zijn van een beoordeling van de schade door de NAM. In totaal gaat het om zo'n vijfhonderd schademeldingen, uit de gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Tynaarlo. Alle gedupeerden krijgen voor 1 juli hun geld.

Gunstig

"Dit is de snelste en gunstigste oplossing", zegt gedeputeerde Stelpstra van de provincie Drenthe. In de oude situatie zou zo'n zestig procent van alle schademeldingen vergoed worden. Nu is dat zo'n 95 procent.

"Sommige mensen krijgen misschien een vergoeding van de NAM, terwijl de aardbeving geen oorzaak was van de schade. Rechtvaardig is het dus niet per definitie. Maar zo doen ze het met de 6000 gevallen in Groningen en mensen in Drenthe hebben recht op gelijke behandeling."

Voor gedupeerden in Aa en Hunze heeft de nieuwe regeling grote gevolgen, schrijft RTV Drenthe. Volgens burgemeester Van Dijk zou er oorspronkelijk in twee gevallen schade uitgekeerd worden. Nu zijn dat 131. "Dit zijn mooie afspraken waar we verder mee kunnen", aldus de burgemeester.

Getouwtrek

In Drenthe is lange tijd gestreden voor een goede regeling voor mensen met schade. "Het is goed dat onze inwoners niet de dupe worden van het getouwtrek tussen verschillende partijen", zegt wethouder Van der Weide van Emmen. "Door deze regeling komt er een einde aan de discussie of de schade wel of niet wordt vergoed."

De komende tijd volgen er nog gesprekken over een schadeprotocol voor de kleinere gasvelden. De verwachting is dat hier voor de zomer definitief afspraken over gemaakt kunnen worden. Ook komt er een wettelijke regeling voor eventuele schade door zoutwinning.