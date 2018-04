Politie onderzoek zedendelict in streekbus Zwolle

De politie onderzoekt een zedendelict in een streekbus in Zwolle, waarvan een 18-jarige verstandelijk beperkte vrouw het slachtoffer is geworden. Het incident vond plaats op dinsdagavond 3 april, terwijl ook de chauffeur en andere reizigers aanwezig waren.

Volgens de politie werd de vrouw die avond kort na half twaalf op het busplatform bij het station van Zwolle aangesproken door twee mannen. Een van de mannen ging daarna weg, de ander bleef achter en werd opdringerig. Toen het slachtoffer in lijnbus 29 stapte, ging hij achter haar aan.

In de rijdende bus, waar ook andere passagiers in zaten, vond vervolgens het zedendelict plaats. Wat er precies is gebeurd wil de politie vanwege de privacy en het onderzoek niet zeggen.

Verstandelijke beperking

Dagblad De Stentor heeft gesproken met de vader van de vrouw. Volgens hem was zijn dochter, die een lichte verstandelijke beperking heeft, niet in staat zich tegen de man te verweren of de aandacht te trekken van de chauffeur of de passagiers.

"Dat dit kan gebeuren in een veilige omgeving als een bus is ongekend en hondsbrutaal", zegt de vader in de krant. Met de vrouw zou het fysiek goed gaan, maar de gevolgen voor haar geestelijk welzijn zijn moeilijk in te schatten. "Zij kan dit niet duiden", zegt haar vader. "Maar het vertrouwen is weg en ze gaat niet meer alleen naar de stad, laat staan met de bus."

Beeldmateriaal

De politie en vervoersbedrijf Syntus doen allebei onderzoek naar het incident. Het beeldmateriaal uit de bus is overgedragen aan de politie. Ook is de politie op zoek naar getuigen.