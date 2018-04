Twaalf jaar cel voor fatale schietpartij bij AMC

Een 21-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat hij op 10 oktober 2016 met een machinegeweer het vuur opende op een 24-jarige man.

Ook moet de schutter een schadevergoeding van 15.000 euro betalen aan de vriendin van het slachtoffer. Zij stond naast haar vriend toen hij werd neergeschoten.

Ruzie

Eerder die avond was er ruzie tussen het slachtoffer en twee anderen bij een snackbar. Het slachtoffer zou daarbij een van de mannen in de wang hebben gestoken. De schutter was daar niet bij, maar sloot zich later aan bij de groep.

Op weg naar het AMC zag de groep het slachtoffer met zijn vriendin op de Meibergdreef. Er werd over en weer wat geroepen. Vervolgens schoot de 21-jarige man het slachtoffer van dichtbij neer.

Groot risico

De man verklaarde dat het niet zijn bedoeling was om het slachtoffer te doden. Maar de rechtbank vindt dat hij een extreem groot risico nam door een doorgeladen wapen bij zich te dragen.

Het is volgens de rechtbank een wonder dat er niet meer slachtoffers vielen. Bij het opstootje was een grote groep mensen aanwezig, onder wie de zwangere vriendin van het slachtoffer.

De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, melden NH Nieuws en AT5.