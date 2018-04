'Martelingen, executies en wetteloosheid in Libische militiegevangenissen'

Gewapende milities houden in Libië duizenden mannen, vrouwen en kinderen zonder proces vast in gevangenissen. Daarin worden massaal mensenrechten geschonden, meldt een VN-rapport. Gevangenen worden verwaarloosd, gemarteld en geëxecuteerd.

In de afgelopen jaren zijn politici, activisten, journalisten en mensen die trouw waren aan het Kadhafi-regime zonder waarschuwing van straat geplukt. Hun familie heeft meestal geen idee waar ze zijn. Gevangenen zitten in kleine cellen zonder daglicht of ventilatie. Contact met de buitenwereld is niet toegestaan.

In 2017 telden alleen de ziekenhuizen in hoofdstad Tripoli al 37 lichamen met martelverwondingen. De VN-onderzoekers baseren zich op getuigenissen, medische rapporten, foto's en ooggetuigenverslagen.

Volgens het 41 pagina's tellende rapport, opgesteld in samenwerking met de speciale ondersteuningsmissie van de VN in Libië, is gebrek aan een sterk centraal gezag een belangrijke oorzaak van het hoge aantal mensen dat zonder vorm van proces wordt vastgehouden.

Machtige milities

In Libië heerst chaos sinds de omverwerping van het regime van dictator Moammar Kadhafi in 2011. Sinds 2014 woedt er een burgeroorlog. Verschillende milities bevechten elkaar.

Volgens het rapport heeft de Libische regering niet gepoogd de opstandige milities te beteugelen of in te kapselen in het bestaande systeem. In plaats daarvan zijn de milities gebruikt om de wet te handhaven. De regering heeft de milities onder meer bewapend en betaald.

Zo zijn deze steeds machtiger geworden en hebben ze het heft in eigen hand genomen met onder meer het opzetten van gevangenissen.

Soms zijn de milities ook weer gelieerd aan de Libische regering, aldus het rapport. De onderzoekers hebben geen idee hoeveel mensen er precies vastzitten in de militiegevangenissen.

"Dit legt niet alleen de afschuwelijke misbruiken en schendingen bloot die Libiërs in gevangenschap ervaren, maar ook de pure gruwel en willekeur erachter voor zowel de slachtoffers als hun families", zegt Zeid Ra'ad Al Hussein, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, over het rapport. "Deze schendingen en misbruiken moeten stoppen en de verantwoordelijken moeten volledig ter verantwoording worden geroepen."