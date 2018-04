Trump blijft thuis, broedt op maatregelen tegen Syrië

President Trump heeft een geplande reis naar Zuid-Amerika afgezegd vanwege de ontwikkelingen in Syrië. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Zijn woordvoerder Sarah Huckabee Sanders zei dat Trump in de VS blijft om leiding te geven aan het Amerikaanse reactie op de vermoedelijke chemische aanval in het Syrische Douma, en om buitenlandse ontwikkelingen in het algemeen te volgen. Trump, die Assad na de aanval een "beest" noemde, heeft gisteren gezegd dat de VS snel zal handelen en dat er allerlei militaire opties zijn.

Trump zou vrijdag afreizen naar de Peruaanse hoofdstad Lima. Ook zou hij naar Colombia gaan. In zijn plaats gaat nu vicepresident Pence.

Inval bij advocaat Trump

Trump sprak gisteren niet alleen over Syrië. Hij reageerde ook fel op een inval van de FBI bij zijn persoonlijke advocaat, Michael Cohen. De president noemde de inval een schande. Volgens Cohens eigen advocaat kwam de inval voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die doet onderzoek naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen en naar banden tussen het Trump-campagneteam met Rusland.

De president toonde zich op Twitter ook vanochtend nog woedend over de inval. Volgens hem wordt de vertrouwelijkheid tussen een advocaat en zijn cliënt geschonden.