Meldpunt huiselijk geweld in kop Noord-Holland onder verscherpt toezicht

De afdeling van Veilig Thuis, die actief is in de kop van Noord-Holland, komt onder verscherpt toezicht te staan. Dit meldt de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd. Het lukt het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling maar niet de wachtlijsten weg te werken.

Voor de gemeente Hoorn - een van de zeventien gemeenten die onder de betrokken afdeling van Veilig Thuis vallen - kwam het nieuws "gezien de voorgeschiedenis niet als een verrassing", zei een woordvoerster. Het probleem speelt volgens haar al anderhalf jaar. Steeds vaker moest Veilig Thuis worden aangespoord. "Tot het punt was bereikt waarbij het zo niet verder kon."

Brandbrief

In september vorig jaar stuurde het college van Hoorn al een brandbrief naar de GGD Hollands Noorden, de gemeentelijke gezondheidsdienst die de Veilig Thuis-afdeling overziet.

De oplopende wachtlijsten waren volgens het college alarmerend en leidden tot "een groot maatschappelijk risico", omdat er bij de meldingen vaak sprake was van "een acute situatie", schreef het Noordhollands Dagblad. Vorig jaar zomer hadden de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord volgens de krant daarom nog 565.000 euro extra geïnvesteerd in Veilig Thuis, zodat de wachtlijsten weggewerkt konden worden.

Sindsdien zijn ze alleen maar langer geworden. In juli waren er 105 meldingen nog niet in behandeling genomen. In de vijf pagina's tellende brief die de inspecteur op 30 maart stuurde naar de GGD Hollands Noorden waarin het verscherpte toezicht werd medegedeeld, bleek het aantal te zijn opgelopen tot 190.

Onaangekondigde bezoeken

De inspectie heeft een lijst met twaalf punten opgesteld waaraan Veilig Thuis moet voldoen "voor het herstel van vertrouwen". De 190 onbehandelde meldingen moeten bijvoorbeeld voor uiterlijk 31 augustus zijn weggewerkt.

Met onaangekondigde bezoeken gaat de inspectie controleren of de situatie bij Veilig Thuis verbetert. Als dat niet het geval is, dreigen bestuursrechtelijke maatregelen.

Veilig Thuis Noord-Holland Noord laat in een persbericht op de website weten dat het de ontstane situatie "ten zeerste betreurt". Volgens de organisatie is het aantal meldingen vorig jaar met 18 procent toegenomen. Er is een intern onderzoek verricht naar de problemen. Met onder meer een nieuw plan van aanpak en de inzet van extra personeel wil Veilig Thuis de problematiek oplossen.