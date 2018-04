Van 5 miljard views naar 0: hackers halen video Despacito offline

Een paar dagen nadat de video de mijlpaal van 5 miljard views op YouTube had gehaald, is de clip van het nummer Despacito verwijderd. De video van de zomerhit van Luis Fonsi en Daddy Yankee was de best bekeken video op het videoplatform.

De actie lijkt het werk van twee hackers die het Vevo-account achter de hit hebben gehackt.

De video is niet meer te zien op YouTube. Het eerste shot van de video was kort daarvoor veranderd in een foto van een scène uit de Spaanse Netflix-serie La Casa de Papel.