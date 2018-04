Hond bijt Duitse baby in hoofd, jongetje sterft in ziekenhuis

Een hond heeft een baby van zeven maanden oud in diens ouderlijke woning doodgebeten in de Duitse deelstaat Hessen. Het dier greep het kind bij zijn hoofd. Het jongetje overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Duitsland wordt opgeschikt door een agressieve hond. Vorige week vond de politie in een appartement in Hannover de lijken van een gehandicapte vrouw (53) en haar zieke zoon (27) die door hun staffordshire bulterriër waren doodgebeten. In de zaak in Bad König in Hessen is niet helemaal duidelijk wat voor hond het is. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het waarschijnlijk om een kruising van een staffordshire bulterriër en een ander ras.

De baby werd gisteravond laat door de hond van het gezin gegrepen. Zijn vader (23) waarschuwde direct de hulpdiensten en de zuigeling werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje gisteravond laat. Wat precies vooraf is gegaan aan het bijten van de hond, is niet duidelijk.

Agenten zijn bezig met sporenonderzoek in het huis. De hond is naar een asiel gebracht. Medewerkers van het asiel omschrijven het beest als agressief, zei een politiewoordvoerder.

De familie woonde nog niet zo lang in Bad König, melden Duitse media. De burgemeester van de plaats zegt dat het gezin verder niet bekend is in de lokale gemeenschap. De vader en de moeder (27) van het kind zijn in shock. Volgens de Duitse krant Bild heette de baby Jannis en was hij enig kind.