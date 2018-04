Aantal soa's lijkt gestabiliseerd, wel lichte toename chlamydia

Het percentage mensen bij wie een soa (seksueel overdraagbare aandoening) wordt ontdekt, is voor het eerst in jaren stabiel. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij de Centra Seksuele Gezondheid kwamen vorig jaar meer bezoekers binnen voor een soa-test, vooral homoseksuele mannen, maar na een jarenlange stijging blijft het aantal ontdekte soa-gevallen nu gelijk.

Wel is er onder heteroseksuele mannen een lichte toename van het aantal gevallen van chlamydia. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van die stijging is.

Risico

De afgelopen jaren was er een toename van het percentage bezoekers met een soa-diagnose.

Dat kwam onder meer doordat er steeds meer mensen werden getest die een verhoogd risico hebben op een soa, waardoor de kans groter is dat er ook zo'n seksueel overdraagbare aandoening wordt gevonden. De toename heeft zich in 2017 dus niet voortgezet, zegt het RIVM.