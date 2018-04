Tweetal verdacht van storten tienduizenden euro's op rekening jihadisten

Twee mannen uit Deventer worden verdacht van het financieren van terrorisme. Via wisselkantoren in Turkije maakten zij mogelijk tienduizenden euro's over aan uitreizigers. Dat zijn mensen die zijn vertrokken naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurgroepen zoals Islamitische Staat.

De verdachten, van 28 en 36 jaar, werden ruim twee weken geleden, op 26 maart, door de FIOD aangehouden en zitten sindsdien vast. Vandaag bepaalt de rechter in Rotterdam of de voorlopige hechtenis van de mannen wordt verlengd.

"We proberen in beeld te krijgen om hoeveel geld het in totaal gaat. Ook willen we onderzoeken of alleen uitreizigers of ook nog andere zaken zijn gefinancierd. We zullen getuigen gaan verhoren om erachter te komen wie het geld heeft ontvangen", zei Maarten Rijssenbeek, nationaal coördinator van terrorismefinanciering van het OM, in Spraakmakers op NPO Radio 1.

Hawala-bankieren

Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee werd gestart na informatie uit België. De transacties werden volgens justitie vanaf 2015 tot kort geleden uitgevoerd, in opdracht van familieleden en bekenden van de uitreizigers. Op de dag van hun aanhouding zijn vijf woningen in Deventer en omgeving doorzocht. Daarbij is administratie en ruim 15.000 euro aan contanten in beslag genomen.

Het OM vermoedt dat anderen geld gaven aan de verdachten. Dat werd vervolgens overgemaakt via Hawala, een vorm van bankieren zonder vergunning. Op deze manier onttrokken de twee mannen zich aan ieder toezicht. Ze gaven bij een wisselkantoor in Turkije door hoeveel geld naar iemand overgemaakt moest worden. De twee hadden schulden open staan bij het wisselkantoor die eens in de zoveel tijd werden vereffend.

Dertig verdachten

Behalve de twee worden nog dertig anderen verdacht in vergelijkbare zaken. Het gaat daarbij waarschijnlijk wel om kleinere bedragen van 100 tot 17.000 euro. In de periode 2013 tot en met 2017 zouden zij geld hebben overgemaakt naar familie of vrienden die naar Syrië zijn vertrokken.

De verdachten hebben bezoek gehad van de FIOD. Het OM moet nog bepalen of en op welke manier zij worden vervolgd.

Het OM tilt zwaar aan het financieel ondersteunen van jihadstrijders: "Mensen die geld overmaken naar uitreizigers, aanvaarden bewust de aanmerkelijke kans dat de verstrekte gelden worden aangewend voor het plegen van terroristische daden. Door het financieel ondersteunen van gewelddadige jihadstrijders worden zij in staat gesteld om hun strijd verder te voeren", aldus een verklaring.