Congo zet Nederland onder druk om donorconferentie af te blazen

Congo wil dat Nederland de VN-donorconferentie voor het Afrikaanse land afblaast. Vrijdag praten verscheidene landen in Genève over het beschikbaar stellen van geld voor de inwoners die op de vlucht zijn vanwege conflicten en voedseltekorten. Nederland is vice-voorzitter van de conferentie.

Volgens de Verenigde Naties zijn er 4,5 miljoen ontheemden in Congo; de regering houdt het op niet meer dan 230.000. Zo'n 13 miljoen mensen zouden acuut hulp nodig hebben.

Het Afrikaanse land heeft zelf al laten weten dat het niet naar Genève komt. Diplomaten denken dat Congo bang is voor negatieve publiciteit die investeerders afschrikt.

Saboteren

Congo zegt dat het gevolgen zal hebben als de conferentie vrijdag doorgaat, maar het noemt geen concrete maatregelen. "De oproep van Congo is een poging om de conferentie te saboteren", zegt correspondent Koert Lindijer.

Maar Nederland trekt zich niets aan van de oproep uit Kinshasa. "De hulp aan zoveel mensen in nood staat voorop. Daarom gaat de VN-conferentie hoe dan ook door. Humanitaire hulp mag nooit een politieke speelbal worden", laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het ministerie hoopt dat de Congolose autoriteiten zich bedenken. Juist de medewerking van de overheid is belangrijk bij noodhulp en de veiligheid van hulpverleners.

Minister Kaag zei vorige maand tijdens een bezoek aan Congo dat de situatie daar uitzichtloos is. "Dit is een crisis zonder giro 555", zei ze. "Dat het hier niet slechter wordt, is al heel wat."