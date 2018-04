'Grieken lossen waarschuwingsschoten op helikopter Turkse kustwacht'

Het Griekse leger heeft waarschuwingsschoten gelost op een helikopter van de Turkse kustwacht, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van de Griekse staatsradio ERT. De helikopter naderde het onbewoonde Griekse eilandje Ro dat vlak bij de Turkse zuidkust ligt te dicht, zeggen de Grieken.

"De militairen hebben volgens de voorschriften gehandeld", zei een woordvoerder van de kustwacht tegen DPA. Het Griekse leger en de Turkse kustwacht hebben nog niet gereageerd. Het voorval was gisteravond en duurde enkele minuten, zo werd gemeld.

Griekenland en Turkije zijn het niet eens over de status van verschillende bewoonde en onbewoonde eilanden in de Egeïsche Zee. In februari was er nog een aanvaring tussen een Turkse patrouilleboot en een Grieks kustwachtschip.

De woordenstrijd tussen beide NAVO-lidstaten verhardde de afgelopen tijd. Turkse en Griekse politici herinnerden elkaar over en weer aan verliezen in oude oorlogen. Vorige week nog sprak de Griekse minister van Defensie van "de vijand Turkije" en gaf hij opdracht om meer militairen naar de eilanden te sturen.

Steekspel militairen

Ook de kwestie Cyprus is een heet hangijzer tussen beide landen. De Grieken willen olie en gas winnen in de Middellandse Zee rond het eiland, maar de Turkse marine verhindert dat geregeld door onderzoeksschepen te hinderen.

De landen liggen ook overhoop over een aantal militairen. Griekenland heeft acht gevluchte Turkse militairen opgevangen die volgens Ankara betrokken waren bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Athene weigert ze uit te leveren. Turkije op zijn beurt heeft een Griekse sergeant en luitenant opgepakt. De twee bevonden zich op Turks grondgebied, de Grieken zeggen dat de twee op patrouille waren om illegale immigratie tegen te gaan waarbij ze per ongeluk de grens overstaken.

De twee landen zijn de afgelopen decennia dicht bij oorlog geweest. De laatste keer was in 1996, ook toen werd geruzied over eilanden in de Egeïsche Zee.