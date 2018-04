Rekenen met sprongetjes en tafel-estafettes, veel leerlingen krijgen buiten les

Ruim 2100 basisscholen blijven vandaag nagenoeg leeg, maar de schoolpleinen niet. "Gelukkig is het wel wat warmer weer", zegt een leerling op basisschool Kindcentrum Talent in Meppel. Ook die school doet vandaag mee aan de Nationale Buitenlesdag.

"Het is gewoon leuk, omdat het buiten is", zegt de jongen. Hij doet liever iets actiefs dan schoolboeken lezen. En volop bewegen staat de hele dag op het programma. Meester Timon legt uit wat 'rekenen met sprongetjes' is. "Een soort parcours waarbij leerlingen verschillende sommen hardop maken, terwijl ze door hoepels springen en pionnen aantikken."

Mocht er een klein buitje vallen, dan gaat de buitenles gewoon door. Daar is de school op voorbereid.