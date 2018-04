Wekdienst 10/4: drugsagententop in Rotterdam en Buitenlesdag

Goedemorgen! In Rotterdam zijn vandaag anti-drugsagenten uit de hele wereld bijeen, premier Rutte bezoekt China en duizenden leerlingen krijgen buiten les.

Vanmorgen neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het noorden is eerst nog zon en wordt het met 21 graden het warmst. In de rest van het land wordt het 17 of 18 graden.