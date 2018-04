The Simpsons onder vuur om reactie op racisme-verwijt

De populaire Amerikaanse animatieserie The Simpsons is onderwerp van een af en toe scherp debat over racisme in de VS. Aanleiding is een documentaire van de comedian Hari Kondabolu, van Indiase afkomst, die in The Problem with Apu een punt maakt van de manier waarop sommige bevolkingsgroepen in films en tv-series worden neergezet. Hij betoogt dat veel mensen zich niet serieus genomen voelen in Amerika, door de beelden die vaak van minderheden worden opgeroepen.

Apu is een figuur uit The Simpsons: een stereotype Indiase winkelier, die vaker aanleiding heeft gegeven tot discussie. Apu runt een winkeltje waar hij eten verkoopt dat over de houdbaarheidsdatum is en probeert zijn klanten op te lichten, waarna hij onveranderlijk roept: "Thank you, come again!"

Zondagavond reageerden de makers van The Simpsons door in een aflevering van de serie te verwijzen naar de kritiek. Moeder Marge leest haar dochter Lisa voor uit haar favoriete kinderboek en merkt dat het beledigender en racistischer is dan ze zich herinnert. Er komen stereotypen in voor van mensen van Ierse en Latijns-Amerikaanse afkomst.

Lisa zegt: "Iets dat tientallen jaren werd geprezen en als niet-beledigend gold, is nu politiek incorrect. Wat moet je ermee?" Dan verschijnt er een beeld van Apu en Marge zegt: "Sommige dingen worden later opgepakt", waarop Lisa aanvult: "Als dat al gebeurt."