Proces tegen Hirak-leider Zafzafi begonnen in Marokko

In Casablanca is het proces begonnen tegen Nasser Zafzafi, de leider van de protestbeweging in de Rif in Noord-Marokko. Zafzafi is een van de 54 kopstukken van de Hirak-beweging die terechtstaan. Zijn zaak wordt nu als laatste inhoudelijk behandeld.

De Rif-protesten ontstonden in het najaar van 2016, na de dood van visverkoper Mohsin Fikri. Dat incident leidde tot een golf van demonstraties voor betere leefomstandigheden en minder discriminatie door de regering in Rabat. Zafzafi werd vorig jaar mei opgepakt.

In de rechtszaal waren behalve familieleden en een leger aan advocaten ook de Nederlandse politici Lilianne Ploumen en Kati Piri (beiden PvdA) aanwezig. Zij willen met hun aanwezigheid hun solidariteit met de protestbeweging betuigen.

Tien maanden geïsoleerd

Dat Ploumen en Piri werden toegelaten tot de rechtszaal is opmerkelijk, zegt NOS-correspondent Willemijn de Koning. De Marokkaanse autoriteiten weigeren om de twee te ontvangen voor een gesprek over de rechtsgang en de situatie in het Rifgebied.

De zitting duurde zo'n zes uur; de meeste tijd was Zafzafi zelf aan het woord. Hij beklaagde zich onder meer over het gevangenisregime. Zo zou hij al tien maanden geïsoleerd zitten en zou het drinkwater in de cel soms bruin zijn. Ook zei hij dat hij meer onderzoek wil naar martelingen van medegevangenen.

Over de protesten in de Rif zei hij dat hij wil weten wat er is gebeurd met steungelden die Marokko heeft gekregen, onder meer van de Europese Unie. "Waar is het?", vroeg hij zich hardop af.

In een zittingspauze gingen aanwezige familieleden en vrienden van Zafzafi op om hem toe te zingen. "We gaan jou niet vergeten", werd gescandeerd. Het is nog niet duidelijk wanneer er een vonnis komt.