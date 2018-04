Silo valt bij sloop verkeerde kant op

De sloop van de plaatselijke silo in het Deense Vordingborg was een spektakel waar maanden voorbereiding aan vooraf ging. Maar in een paar seconden bleek al dat werk voor niets; de toren van 53 meter hoog viel na de geplande explosie de verkeerde kant op.

Niemand raakte gewond, maar de plaatselijke bibliotheek raakte zwaar beschadigd.

De vraag is of die nu ook gesloopt moet worden. De burgemeester van Vordingborg zei tegen het Deense persbureau Ritzau dat hij wil wachten totdat alle stof is opgetrokken. Ook wil hij eerst een bouwkundig rapport van de beschadigde bibliotheek zien. Onderzocht wordt hoe het zo fout heeft kunnen gaan.