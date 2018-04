Rick speelde gewoon door na doodschop: 'Ik wilde die winnende nog maken'

Ook zijn coach, Wim van 't Westeinde, zag pas na de wedstrijd wat er nou precies was gebeurd. "Ik dacht: dit kan niet waar zijn. Je ziet weleens een opstootje in het amateurvoetbal, maar dit komt zomaar uit het niets. Ik was met stomheid geslagen."

Volgens de coach werd er fanatiek gespeeld, maar was er geen aanleiding voor een dergelijke zware overtreding. Dat gevoel had Wils ook tijdens de wedstrijd. "Ik had geen ruzie met die verdediger. Er waren wel een paar kleine dingetjes gebeurd, maar dat hoort erbij als je allebei fanatiek bent."