Zware verliezen op beurs van Moskou na Amerikaanse sancties

De nieuwe sancties tegen Rusland die Amerika vrijdag aankondigde, hebben op de eerste handelsdag van de week een verwoestend effect gehad op de Moskouse beurs. De roebel verloor ruim 3 procent ten opzichte van de dollar en de aandelen van mijnbouwbedrijf Polyus, de VTB Bank (met als grootste aandeelhouder de Russische staat) en de grote aluminiumfabrikant Rusal gingen fors onderuit. In zijn geheel verloor de Russische AEX-index (MOEX) op een dag ruim 9 procent.

De bedrijven die het hardst werden geraakt door koersdalingen hebben allemaal een link met de opgelegde Amerikaanse sancties. Bij Rusal en Polyus staan steenrijke Russen aan het roer die vertrouwelingen zijn van president Poetin. Juist zij waren doelwit van de nieuwste strafmaatregelen.

Boosaardige activiteiten

Met de sancties wil Washington het Kremlin niet straffen voor één vergrijp, maar voor "het groeiend aantal boosaardige activiteiten van Rusland in de wereld". Onder de strafmaatregelen worden de tegoeden bevroren die de betrokkenen in de VS hebben ondergebracht en is het Amerikanen verboden om zaken met de betrokken Russen te doen.

De Russische economie is de afgelopen jaren al zwaar getroffen door westerse sancties na de inname, door Rusland, van de Krim. Premier Medvedev liet in een reactie weten dat hij broedt op economische vergeldingsmaatregelen.

Miljarden verdampt

De aluminiumgigant Rusal zag zijn waarde met tientallen procenten dalen. Kort na opening van de beurs stond het Rusal-aandeel al 49 procent lager. Analisten denken dat Russische staatsbanken op korte termijn moeten bijspringen om het bedrijf overeind te houden.

Vorige maand trof de VS Rusland ook al met sancties, Bovendien stuurde de VS tientallen Russische diplomaten naar huis en werden twee consulaten gesloten vanwege de vergiftiging van de Russische oud-spion Skripal en diens dochter in Engeland. Rusland wordt verantwoordelijk gehouden voor die aanslag. De Russen reageerden door westerse diplomaten uit te zetten.