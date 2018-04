Derde deskundige onderzoekt doodsoorzaak Sharleyne (8)

Een derde deskundige moet van de rechtbank in Assen onderzoeken waaraan Sharleyne (8) is overleden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 38-jarige moeder van het meisje ervan haar over de balustrade van een flat in Hoogeveen te hebben gegooid.

Volgens de deskundige die Sharleyne kort na de val in juni 2015 onderzocht, een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut, zijn de verwondingen in de hals en de bloedingen in de ogen van het kind veroorzaakt door de val van de tiende verdieping.

Maar volgens door de vader ingeschakelde deskundigen is Sharleyne gewurgd voordat ze naar beneden viel. Om een impasse tijdens de rechtszaak te voorkomen, wijst de rechtbank nu een derde deskundige aan die de zaak moet onderzoeken.

Verdacht

Sharleyne Remouchamps viel in juni 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen, waar zij met haar moeder woonde. De moeder werd toen al aangehouden omdat ze zich verdacht gedroeg. Na drie dagen werd ze vrijgelaten omdat volgens het OM niet kon worden vastgesteld of het meisje was gevallen, gesprongen of gegooid.

De zaak van Sharleyne werd door het OM geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de vader van het meisje begon met een klachtenprocedure, waarna het hof in Leeuwarden besloot de moeder alsnog strafrechtelijk te vervolgen. Dat gebeurde op basis van getuigenverklaringen, het zwijgen van de moeder over de bewuste nacht en onderzoek van deskundigen.

In oktober vorig jaar werd de moeder alsnog aangehouden op verdenking van moord dan wel doodslag. De vrouw ontkent elke betrokkenheid.

Meldingen

De ouders van Sharleyne waren sinds 2011 uit elkaar. Het gezin was bekend bij hulpverleners vanwege jarenlange meldingen over drankmisbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld. Na de dood van het meisje concludeerden de hulpverleners dat de hulpverlening teveel gericht was geweest op de ouders.

De zaak wordt in juni door de rechtbank behandeld.