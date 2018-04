KNVB onderzoekt doodschop amateurvoetballer, coach 'met stomheid geslagen'

Het slachtoffer valt en blijft liggen, terwijl de ander doet of zijn neus bloedt en verder speelt alsof er niets is gebeurd. De scheidsrechter had niets in de gaten, aangezien het spel zich inmiddels naar de andere helft had verplaatst.

"Op basis van de beelden start de aanklager amateurvoetbal een onderzoek", zegt persvoorlichter Lisanne Schellens van de KNVB. Beide clubs en de betrokken spelers worden gehoord. "De beelden kunnen daarbij als bewijsmateriaal dienen."

Schikkingsvoorstel

Na dit onderzoek doet de aanklager waarschijnlijk een schikkingsvoorstel aan de dader, die daarmee akkoord gaat of niet. Doet hij dat niet, dan gaat de zaak naar de tuchtcommissie van de voetbalbond.

Wim van 't Westeinde, coach van het slachtoffer, stond langs de lijn toen het gebeurde. "Ik zag het niet gebeuren, want ik volg de bal en die was niet in de buurt, maar ik hoor opeens vanaf de bank: Rick ligt op de grond!"