Dodental door giftige alcoholdrank in Indonesië loopt op naar 54

Het dodental in Indonesië door een giftige alcoholdrank is opgelopen naar zeker 54. De politie heeft inmiddels een aantal verdachten opgepakt.

Sinds het begin van deze maand overleden 31 mensen in de hoofdstad Jakarta, doordat zij het drankje 'oplosan' hadden gedronken. De stad had nooit eerder te maken met een vergiftiging van zo'n grote omvang.

Ook buiten Jakarta, in de provincie Cicalengka op West-Java, zijn 23 mensen overleden, van wie drie in de stad hoofdstad Bandung. Het ziekenhuis in de regio heeft zo'n 40 mensen opgenomen die last hadden van misselijkheid, kortademigheid en flauwtes.

Vier verdachten aangehouden

Volgens lokale media heeft de politie vier verdachten aangehouden die de giftige drank verkocht zouden hebben. Ook moesten vier drankwinkels in de regio gedwongen sluiten. Daarbij zijn tientallen jerrycans met palmwijn en honderden flessen met verschillende soorten drank in beslag genomen.

Alcoholische dranken zijn door de hoge belastingen duur in Indonesië. Het drinken ervan wordt over het algemeen afgekeurd, maar is niet illegaal. Veel arme mensen kopen daarom drank op de zwarte markt, waarin vaak het dodelijke middel methanol wordt verwerkt. Om de smaak te verbeteren, wordt het drankje gemend met frisdrank.