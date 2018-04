Rabobank weer open na kluisjesroof Oudenbosch

De Rabobank in Oudenbosch is vanmorgen weer opengegaan. De bank bleef ruim een maand gesloten nadat er ruim 300 kluisjes waren leeggeroofd. Die zijn intussen gerepareerd.

Over de diefstal is nog veel onduidelijk. In sommige kluisjes zat volgens eigenaren voor tienduizenden euro's aan sieraden of andere spullen. Hoeveel er door de inbrekers is meegenomen, is nog niet bekend. De bank voert gesprekken met gedupeerden om daarachter te komen.

45.000 euro

Volgens een woordvoerder van de Rabobank kunnen mensen de bank tot 45.000 euro aansprakelijk stellen voor de schade. "In de praktijk moet een klant dan wel aannemelijk maken dat wat in de kluis zou zitten, er ook echt lag. We doen ons uiterste best iedereen zo goed mogelijk te helpen."

Mensen die bij hun kluis willen, worden voorlopig alleen toegelaten als ze een afspraak hebben, meldt Omroep Brabant.

De daders zijn nog spoorloos.