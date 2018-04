'Herkozen Hongaarse premier Orbán is vijand én vriend in Brussel'

"Het wordt een heel ingewikkeld dubbelspel in Brussel", denkt Noorlander. "Het is een van de belangrijkste leiders in de oostflank van Europa, Hongarije is een van de grootste landen. Orbán is een heel slimme politicus die altijd binnen de lijntjes kleurt, zodat men niet heel erg boos op hem wordt."

Bovendien, meent Noorlander, zullen de Europese leiders moeten erkennen dat Orbáns aanpak van de vluchtelingencrisis resultaat had. "Uiteindelijk heeft heel Europa de grenzen gesloten. Duitsland, Oostenrijk, Zweden. In die zin heeft hij gelijk gekregen. Harde woorden tegen hem hoor je daarom tegenwoordig iets minder in Brussel. Tandenknarsend moeten ze toegeven dat zijn oplossing de beste was."